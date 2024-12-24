İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 10 Sivil Hayatını Kaybetti

Gazze'de Şiddetli Hava Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, saldırılar özellikle Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde yoğunlaştı.

Cibaliya'da Yıkım ve Kurtarma Çalışmaları

İsrail savaş uçakları, Filistinli Ebu Verde ailesinin evini bombalayarak büyük bir yıkıma neden oldu. Tanıklar, 4 katlı binanın tamamen çöktüğünü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını bildirdi.

Bölge sakinleri tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, saldırıda 5'i kardeş olan 9 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İnsansız Hava Araçları ile Saldırılar

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Zeytun Mahallesine de insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini aktardı. Cibaliya bölgesindeki bir başka saldırıda ise en az bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Avde Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun saldırılarında 12 Filistinli sivil hastaneye ulaştı, yaralılar arasında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu ifade edildi.