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İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 3 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki çadırlara düzenlediği saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:11
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 3 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı Can Aldı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus’ta el Amur ailesinin çadırını hedef aldı. Bu saldırıda üç kişi yaşamını yitirirken, beş kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gazze'deki Genel Durum

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana yürüttüğü saldırılar sonucunda, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 45 bin 97 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölülerin 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olarak kayıtlara geçti. Saldırılar sonucunda 107 bin 244 kişi yaralandı. Ayrıca, enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alındı.

Sivil altyapının büyük zarar gördüğü bu dönemde, Gazze halkının yaşam mücadelesi sürerken uluslararası toplumda da büyük bir yankı uyandırmakta.

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