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İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen saldırılarda bir doktor ve hemşire ölü, dört kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:27
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Gazze'nin kuzeyinde gerçekleşen son saldırılarda ciddi kayıplar meydana geldi. İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırıda bir doktor ve bir hemşire hayatını kaybetti.

Cibaliya'da Yaşanan Bombardıman

Bunun yanı sıra, Cibaliya bölgesinde bir eve düzenlenen bombardımanda da 4 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu, 19 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarını artırmış durumda.

Filistinlilerin Göçü ve Stratejik Planlar

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlamak için uyguladığı yoğun hava saldırıları 5 Ekim'de başlayan bir süreçle hız kazandı. 6 Ekim'de kara saldırıları da başlamıştı.

Bu saldırıların, İsrailli yerleşimciler için alan açma amacı güden "generallerin planı" olarak bilinen bir strateji çerçevesinde yapıldığı düşünülmektedir. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde boşaltılması gereken bölgelerin haritasını paylaşarak yaşayan Filistinlileri bu alanlardan ayrılmaya çağırdı.

Hükümetin Sessizliği

Geçmişte basında yer alan bu plana ilişkin İsrail hükümetinden resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, eylül ayında kabinenin bu plana dair değerlendirme yaptığına dair bilgiler mevcut.

İsrail'in bu stratejisi, Gazze'nin kuzeyinden Filistinlileri zorla göç ettirme amacında olduğu iddialarını güçlendiriyor.

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