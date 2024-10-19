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İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 5 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırıda beş Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 08:02
İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 5 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze'deki Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin ortasındaki bir eve hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, saldırı Meğazi Mülteci Kampı'nda gerçekleştirildi. Olay sırasında, evde insanların bulunduğu belirtildi ve bazı kişilerin enkaz altında kurtarılmayı beklediği ifade edildi.

Uzun Süren Saldırılar

İsrail'in 377 gündür sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze'de toplam 42 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

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