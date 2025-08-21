İsrail'in Gazze Saldırıları: 10 Sivil Hayatını Kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 sivil yaşamını yitirdi. Ölenler arasında 3 kişinin insani yardım beklerken hedef alındığı bildirildi.

Han Yunus'ta aile hedef alındı

Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde, İsrail ordusunun İHA ile gerçekleştirdiği saldırıda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Salahaddin Caddesi'nde insani yardım bekleyen siviller vuruldu

Gazze'nin orta kesimindeki Salahaddin Caddesinde insani yardım bekleyen sivillerin saldırıya maruz kaldığı ve bu saldırıda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Tuffah Mahallesi ve kuzeydeki saldırılar

Kuzeydeki Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde bir grup Filistinlinin İHA ile hedef alındığı, burada 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun Gazze kentinin en büyük mahallesi olan Zeytun bölgesinde başlattığı yıkımın Sabra ve Cibaliya bölgelerinde de aralıksız sürdüğü ifade edildi.

WAFA'nın aktardığı bu bilgiler, Gazze'deki sivil kayıpların ve insani riskin devam ettiğini gösteriyor.