İsrail'in Gazze Saldırıları: 47 Ölü, Gazze Kentinde 40 Can Kaybı

GÜNCELLEME: YENİ SALDIRI BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 40'ı Gazze kentinde olmak üzere 47 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Gazze kentinde yoğun bombardıman

Gazze Şeridi'ne yaklaşık 2 yıldır saldırılarını sürdüren İsrail, kuzeydeki Filistinlileri "güvenli bölge" iddiasıyla güneye göçe zorlarken, aynı zamanda güney bölgelerini de bombalamaya devam ediyor. İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı Gazze kentinde saldırılar aralıksız sürüyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinde bir eve düzenlediği bombardımanda en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Kentin farklı noktalarında yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarda da en az 23 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sığınma merkezleri ve siviller hedef alındı

Gazze kentindeki Yermuk Stadyumu yakınlarında, yerinden edilen ailelerin kaldığı bir sığınma merkezine düzenlenen saldırıda 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki İslam Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlenen saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk yaralandı. Tel el-Hava Mahallesi'nde ise evler gece boyunca uçaklarla bombalanırken, sabah saatlerinden itibaren patlayıcılarla havaya uçuruldu.

Şifa Hastanesi müdürünün ailesine ait ev vuruldu

Hastane kaynaklarına göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Vurulan evin, Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait olduğu belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait evi bombaladı. Saldırıda Ebu Silmiyye'nin kardeşi ve çocukları yaşamını yitirdi. Ebu Silmiyye ise o sırada Şifa Hastanesi'nde görevi başındaydı." ifadelerini kullandı.

Orta ve güneyde de saldırılar sürüyor

Kuzeyde Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerini de vurmaya devam ediyor. Orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda en az 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Orta kesime düzenlenen hava saldırılarında ise bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Güneyde ise Refah kentinde insani yardım bekleyenleri hedef alan saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Han Yunus kentine düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca güney bölgelerine düzenlenen saldırıların ardından hastanelere 3 kişinin cansız bedeni ulaştırıldı.

Olaylara ilişkin bilgiler, görgü tanıklarının ifadeleri ve hastane kaynaklarından alınan bildirimlere dayanmaktadır.