İsrail'in Gazze Saldırıları: 64 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 64 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, saldırılarda evler, çadırlar, aş evleri ve insani yardım bekleyen siviller hedef alındı.

Saldırıların detayları ve can kayıpları

Gazze kentinin güneybatısında yer alan Tel Heva Mahallesinde, Vıhde stadyumu çevresindeki apartman dairelerinin hedef alındığı saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 14 Filistinli öldü.

Gazze kentinin batısındaki Suveydi Nasr yakınlarında Filistinlilerin kaldığı bir çadırın vurulması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin güneybatısındaki Ramal Mahallesindeki aş evinin İsrail savaş uçaklarıyla vurulması sonucu 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Şeyh Rıdvan ve kuzey bölgelerindeki saldırılar

İsrail ordusuna ait helikopter, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde bir apartman dairesini vurdu; saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Cisr bölgesi yakınlarında havadan hedef alınan bir apartman dairesinde anne-baba ve çocuklarından oluşan 5 kişilik aile hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan ile güneyindeki Zeytun mahallelerinde konutları patlayıcılarla yıktı; savaş uçaklarıyla şiddetli saldırılar devam etti. Ayrıca Şeyh Rıdvan pazarı çevresine flaş bombası atıldı ve zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Beyt Lahiya beldesinin batısındaki Bahr Caddesinde insani yardım bekleyenlerin üzerine açılan ateşte yaralanan 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ev enkazından çıkarılan cenazeler ve enkaz altındakiler

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmed Basal, Gazze kentinin Derec Mahallesinde İsrail ordusunun vurduğu bir evden 3'ü çocuk, 2'si kadın toplam 11 cenaze çıkarıldığını duyurdu. Basal, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve biri 1,5 yaşında olmak üzere 7 çocuğun hâlâ enkaz altında bulunduğunu belirtti.

İnsani yardım noktalarına yönelik saldırılar

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Bölgesinde yardım dağıtım noktası yakınlarındaki Filistinlilerin üzerine ateş açtı; saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kissufim bölgesi yakınlarında insani yardım bekleyenleri hedef alan dünkü saldırıda yaralanan 1 Filistinli de hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Muraç bölgesi çevresinde de insani yardım bekleyenlerin üzerine ateş açıldı; saldırıda biri kadın 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Han Yunus'un farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli daha öldü. Han Yunus'un güneyindeki El-Mevasi bölgesinde bir çadır İHA ile hedef alındı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Son durum

Saldırılar sonucunda çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, yaralıların tedavisi ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgedeki insani durumun ağırlaşması ve sivillerin güvenliği konusunda endişeler artıyor.