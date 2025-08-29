İsrail'in Gazze Saldırıları: En Az 21 Ölü

Saldırılarda farklı bölgelerde siviller hedef alındı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, bölgedeki sağlık kaynaklarının aktardığına göre en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre saldırılar, özellikle yerinden edilenlerin barındığı çadırlar ve yerleşim noktalarını hedef aldı.

Han Yunus — Mevasi: Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesindeki Taberiye İstasyonu ve Kuyu 19 mevki çevresinde, yerinden edilenlerin barındığı çadırlara düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze — Sudaniye: Gazze kentinin batısındaki Sudaniye bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırların hedef alındığı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Tel el-Hava: Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Hava semtinde bir evin bombalanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Kampı: Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Kampı'nda bir evin hedef alınması sonucu 2 kişi can verdi.

Deyr el-Belah: Deyr el-Belah'daki saldırıda, bir evde bulunan karı-koca yaşamını yitirdi.

Ebu Husni Caddesi: Gazze'deki Ebu Husni Caddesi'nde bir arada bulunan vatandaşlara yönelik, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları tarafından düzenlenen ateş açma sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Olaylara ilişkin bilgiler, bölgedeki sağlık kaynakları ve WAFA ajansından aktarılan raporlara dayanmaktadır.