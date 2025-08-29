DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,04 0,23%
ALTIN
4.515,03 -0,17%
BITCOIN
4.527.968,87 1,68%

İsrail'in Gazze Saldırıları: En Az 21 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'ye sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti; çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:34
İsrail'in Gazze Saldırıları: En Az 21 Ölü

İsrail'in Gazze Saldırıları: En Az 21 Ölü

Saldırılarda farklı bölgelerde siviller hedef alındı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, bölgedeki sağlık kaynaklarının aktardığına göre en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre saldırılar, özellikle yerinden edilenlerin barındığı çadırlar ve yerleşim noktalarını hedef aldı.

Han Yunus — Mevasi: Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesindeki Taberiye İstasyonu ve Kuyu 19 mevki çevresinde, yerinden edilenlerin barındığı çadırlara düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze — Sudaniye: Gazze kentinin batısındaki Sudaniye bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırların hedef alındığı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Tel el-Hava: Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Hava semtinde bir evin bombalanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Kampı: Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Kampı'nda bir evin hedef alınması sonucu 2 kişi can verdi.

Deyr el-Belah: Deyr el-Belah'daki saldırıda, bir evde bulunan karı-koca yaşamını yitirdi.

Ebu Husni Caddesi: Gazze'deki Ebu Husni Caddesi'nde bir arada bulunan vatandaşlara yönelik, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları tarafından düzenlenen ateş açma sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Olaylara ilişkin bilgiler, bölgedeki sağlık kaynakları ve WAFA ajansından aktarılan raporlara dayanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı
2
Bu Hafta Vizyona Giren 12 Film: Aronofsky'nin Suçüstü Öne Çıkıyor
3
İran: Avrupa'nın 'tetik mekanizmasını' kullanmaya yasal hakkı yok
4
İstanbul'da okullar ilk ders ziline hazırlanıyor — 650 milyon liralık bakım tamam
5
2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark
6
Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
7
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı