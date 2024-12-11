İsrail'in Gazze Saldırıları: Son 15 Günde 556 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Artıyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 805'e, yaralı sayısı ise 106 bin 257'ye yükseldi.

Son 15 Gün İçerisinde 556 Kayıp

Son 15 günde Gazze'de gerçekleştirilen saldırılarda 556 kişi yaşamını yitirirken, 1511 kişi de yaralandı.

Son 24 Saatteki Gelişmeler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 432 gündür sürdürdüğü hava saldırılarında, son 24 saat içinde iki farklı noktada 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 69 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sivil Altyapıya Vurulan Darbalar

Hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil altyapının saldırıya uğradığı bildirilen bölgede, halen enkaz altında binlerce insanın olduğu kaydediliyor. Saldırıların artarak devam etmesi, Gazze halkını derinden etkilemeye devam ediyor.