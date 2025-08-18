İsrail'in Gazze Saldırılarında 16 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti. Aralarında yardım almak için bekleyenlerin bulunduğu ölümler, Gazze'deki hastane kaynakları ve görgü tanıkları tarafından bildirildi. Sağlık kurumları ve görgü tanıkları, saldırıların sivilleri hedef almaya devam ettiğini aktarıyor.

Saldırı Detayları

Şaaf Mahallesi (Gazze doğusu): Sivillerin bir arada olduğu bir topluluğun hedef alındığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Netzarim Koridoru yakınları: Yardım almak için bekleyenlere yönelik saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus — Morag bölgesi ve Tıyne Caddesi: Yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Derec Mahallesi (Gazze doğusu): Sivillerin kaldığı bir binaya helikopterle düzenlenen saldırıda, aralarında 1 çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Rimal (Gazze batısı) — Şifa Hastanesi karşısı: Karşıdaki bir binanın vurulması sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Gazze batısı — Balıkçı teknesi: İsrail hücumbotlarından açılan ateşte 1 balıkçı yaşamını yitirdi, kardeşi yaralandı.

Zeytun ve Sabra mahalleleri (Gazze doğusu): İsrail ordusu, topçu ateşi ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak patlayıcı yüklü robotlarla evleri yıkmaya devam etti.

Nusayrat Kampı (Gazze orta kesimi): Bir apartman dairesine helikopter saldırısı düzenlendi; saldırıda 1 kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Kampı 3 numaralı Blok: Sivillerin toplandığı alana düzenlenen SİHA saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.