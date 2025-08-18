DOLAR
40,88 -0,02%
EURO
47,65 0%
ALTIN
4.383,5 -0,07%
BITCOIN
4.759.435,39 -0,13%

İsrail'in Gazze Saldırılarında 16 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze'deki son saldırılarında aralarında yardım için bekleyenlerin de olduğu 16 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 21:19
İsrail'in Gazze Saldırılarında 16 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze Saldırılarında 16 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti. Aralarında yardım almak için bekleyenlerin bulunduğu ölümler, Gazze'deki hastane kaynakları ve görgü tanıkları tarafından bildirildi. Sağlık kurumları ve görgü tanıkları, saldırıların sivilleri hedef almaya devam ettiğini aktarıyor.

Saldırı Detayları

Şaaf Mahallesi (Gazze doğusu): Sivillerin bir arada olduğu bir topluluğun hedef alındığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Netzarim Koridoru yakınları: Yardım almak için bekleyenlere yönelik saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus — Morag bölgesi ve Tıyne Caddesi: Yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Derec Mahallesi (Gazze doğusu): Sivillerin kaldığı bir binaya helikopterle düzenlenen saldırıda, aralarında 1 çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Rimal (Gazze batısı) — Şifa Hastanesi karşısı: Karşıdaki bir binanın vurulması sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Gazze batısı — Balıkçı teknesi: İsrail hücumbotlarından açılan ateşte 1 balıkçı yaşamını yitirdi, kardeşi yaralandı.

Zeytun ve Sabra mahalleleri (Gazze doğusu): İsrail ordusu, topçu ateşi ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak patlayıcı yüklü robotlarla evleri yıkmaya devam etti.

Nusayrat Kampı (Gazze orta kesimi): Bir apartman dairesine helikopter saldırısı düzenlendi; saldırıda 1 kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Kampı 3 numaralı Blok: Sivillerin toplandığı alana düzenlenen SİHA saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’nin orta kesiminde yardım bekleyen siviller İsrail ordusunun saldırısına uğradı; burada da çok sayıda kişi yaralandı.

Durum ve Etkiler

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırıların yoğunluk kazandığını ve sivillerin hedef alınmasının sürdüğünü belirtiyor. Sağlık yetkilileri yaralı sayısının yüksek olduğunu bildiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu
2
Özgür Özel'den Aydın Mitinginde Özlem Çerçioğlu Tepkisi: Seçimi Yenileyelim
3
Küçükçekmece'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Yaralandı
4
Meloni: Rusya-Ukrayna Savaşında Barış ve Adalet İçin Birlik Gerek
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
İstanbul'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne İddianame: 105 Şüpheliye Suçlama

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri