İsrail'in Gazze Saldırılarında 183 Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkesi bozarak 18 Mart gecesi başlattığı saldırılar sonucunda 183 çocuğun hayata veda ettiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından paylaşılan infografikte, İsrail'in iki gün boyunca sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin neredeyse yüzde 42'sinin çocuklardan oluştuğu bilgisi verildi.

18 Mart'ın ilk saatlerinde başlayan bu saldırılar sonucu toplam 436 kişinin yaşamını yitirdiği, bunların 183'ünün çocuk, 94'ünün kadın ve 34'ünün yaşlı olduğu belirtildi.

Ayrıca Gazze'de 125 yetişkin erkeğin de İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail saldırıları sonucunda yaralı sayısının 678'e ulaştığı, bu yaralılardan 224'ünün çocuk ve 169'unun da kadın olduğu ifade edildi.