İsrail'in Gazze Saldırılarında 34 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırılarında 34 Kayıp

YENİ SALDIRI BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli yaşamını yitirdi. Bilgiler, sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınmıştır.

Ordu, Gazze'nin kuzey, güney ve orta kesimlerinde evleri, çadırları ve sivillerin toplandığı noktaları hedef almaya devam etti.

Güneydeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusunun sözde yardım dağıtım merkezleri yakınında bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'ndeki Zerka bölgesinde bir evin bombalanması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

El-Ehli Baptist Hastanesi avlusunda İsrail ordusunun bir grup sivili hedef alması sonucunda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde, Ahmed Yasin Caddesi üzerindeki iki eve düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Aynı cadde üzerinde başka bir saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Tammus Kavşağı yakınlarında yerinden edilenlerin bulunduğu bir çadırı hedef aldı; saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının kent merkezinin kuzeyindeki Yermuk Caddesi'nde bir eve düzenlediği bombardımanda 5 Filistinli öldü.

Gazze'nin batısındaki Şalihat bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırın hedef alınması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail helikopterinin Gazze’nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir daireyi vurması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti. Belediye Parkı yakınındaki bir apartman dairesine düzenlenen başka bir bombardımanda ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Göleti çevresinde bubi tuzaklı robotlarla evleri ve binaları havaya uçurmaya devam etti. Bölgeye yönelik yoğun hava saldırıları sırasında İHA'ların sivillere ait evlerin çatılarına patlayıcı attığı, bunun halk arasında büyük paniğe yol açtığı bildirildi.

Ordu, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu bir alanı hedef aldı; burada aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 Filistinli hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Güneyde, Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki Kadisiyye kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı bir çadır hedef alındı; saldırıda aralarında iki kardeşin de bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail topçu birlikleri Han Yunus’un kuzeyi ve güneyindeki çeşitli bölgeleri hedef aldı. Savaş gemileri ise Refah kentinin sahiline top mermileri yağdırdı.