İsrail'in Gazze Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin doğu, batı ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli öldü, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:13
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin doğu, batı ve orta kesimlerini hedef alan saldırılarında en az 8 Filistinli hayatını kaybetti. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, sivillerin hedef alınmaya devam ettiğini bildiriyor.

Saldırıların ayrıntıları

Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesinde, sivillerin kaldığı bir binaya helikopterle düzenlenen saldırıda, aralarında 1 çocuğun da olduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Batısındaki Rimal semtinde bulunan Şifa Hastanesi karşısındaki bir binanın vurulması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze’nin batısında, hücumbotlardan açılan ateşte bir balıkçı yaşamını yitirdi; kardeşi yaralandı.

Gazze’nin doğusundaki Zeytun ve Sabra mahallelerinde, İsrail ordusu topçu ateşi ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak patlayıcı yüklü robotlarla evleri yıkmaya devam etti.

Şeridin orta kesimindeki Nusayrat Kampında bir apartman dairesi helikopter saldırısıyla hedef alındı; bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Kampı 3 numaralı Blokta sivillerin toplandığı alana düzenlenen SİHA saldırısında ise 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’nin orta kesiminde, Vadi Gazze bölgesinin güneyinde, Salahaddin Caddesi üzerinde yardım bekleyen siviller İsrail ordusunun saldırısına uğradı; çok sayıda kişi yaralandı.

