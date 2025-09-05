İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde evlere ve yerinden edilenlerin barındığı çadırlara yönelik saldırılar düzenledi.

Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Derec Mahallesi’nde bir evin İsrail savaş uçaklarınca hedef alınması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneybatısındaki Rimal Mahallesi'nde bulunan İslam Üniversitesi içinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadır İsrail ordusunun hedefi oldu. Bu saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yine Rimal Mahallesi'nde çadır ve evlere İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından düzenlenen saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Rimal Mahallesi'ndeki Nur Camisi yakınlarına kurulan çadırlara ve Çalışma Bakanlığı binasına yapılan saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Tel el-Heva Mahallesi'nde bir apartman dairesinin bombalanması sonucu 3 Filistinli öldü. İsrail savaş uçaklarının Selasini Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesini bombalaması sonucu da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kentin batısındaki Ezher Üniversitesi kavşağında yerinden edilenlerin barındığı bir çadır İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.