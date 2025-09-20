İsrail'in Gazze Saldırısı: Toplam 61 Ölü, Gazze Kentinde 51 Can Kaybı

İsrail'in Gazze Saldırısı: 61 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

YENİ SALDIRI BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 51'i Gazze kentinden olmak üzere 61 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun kara saldırılarına başladığı ve yoğun bombardımanların sürdüğü Gazze kentinde, sivil yerleşim alanları ile geçici barınma merkezleri hedef almaya devam ediyor.

Gazze kentinde ağır bilanço

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, kentin kuzey ve güney bölgelerindeki evlere insansız hava araçlarından rastgele ateş açıldığını bildirirken, Tel el-Heva Mahallesi'ndeki evlerin yoğun şekilde bombalandığını, Şeyh Rıdvan mahallesi ile bazı bölgelerin patlayıcı yüklü robotlarla vurulduğunu açıkladı.

İsrail ordusunca ayrıca kentin batısındaki Şatii Mülteci Kampı bölgesine zorla yerinden edilmeyi ve güneye gitmelerini içeren "tahliye bildirileri" atıldı.

Detaylı saldırı raporu

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah mahallesinde bir evin bombalanması sonucu 9 kişinin öldüğünü; Şati Mülteci Kampı yakınlarındaki Ebu Hamid kavşağında toplanan sivillere yönelik saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yermuk Stadyumu yakınlarında zorla yerinden edilen ailelerin kaldığı sığınma merkezine düzenlenen saldırıda 2 çocuk öldü, Sabra Mahallesi'nde hedef alınan sivillerden 1 kadın hayatını kaybetti. Sabra'daki bazı evlere yönelik saldırılarda ise 7 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kentin farklı noktalarındaki yerleşim alanlarına düzenlenen saldırılarda en az 23 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze kentinin güneyindeki İslam Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında yerinden edilenlerin çadırlarına yapılan saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk yaralandı.

Şifa Hastanesi müdürünün ailesine yönelik saldırı

Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda 5 Filistinli öldü. Hastane kaynakları, vurulan evin Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait olduğunu belirtti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada Ebu Silmiyye'nin kardeşi ile çocuklarının saldırıda hayatını kaybettiğini, Ebu Silmiyye'nin ise o sırada Şifa Hastanesi'nde görev başında olduğunu bildirdi.

Orta ve güney kesimlerde saldırılar devam ediyor

Kuzeyde Gazze kentine yoğunlaşan saldırıların yanı sıra, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerini de hedef alıyor. Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda en az 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı; kampın batısına İHA ile yapılan saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Orta kesimdeki hava saldırılarında ayrıca bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Güneyde ise Refah'ta insani yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Han Yunus kentine düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti. Güney bölgelerine yönelik saldırıların ardından hastanelere 3 cansız beden ulaştı.

Olaylarla ilgili gelişmeler ve ölü-yaralı sayısındaki değişiklikler yetkili kurumlar tarafından takip ediliyor.