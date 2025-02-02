İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hava Saldırısı: İki Filistinli Yaralı

İsrail'in Abasan Beldesinde Hava Saldırısı

İsrail güçlerinin, 19 Ocak’tan bu yana yürürlükte olan ateşkesi ihlal ederek, Gazze Şeridi'nde güneydeki Han Yunus kentine bağlı Abasan beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında iki Filistinli yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Abasan beldesinin el-Ferrahin bölgesinde yol çalışması yapan bir buldozer, bu saldırının hedefi oldu. Saldırı sonucunda yaralanan iki Filistinli çalışanın Gazze Avrupa Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.

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Öte yandan, İsrail askerlerinin Refah kentinin güneyindeki Yabna Mülteci Kampı ile el-Garbi Pazarı’nda halka ateş açtığı kaydedildi. İsrail ordusu, defalarca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam uyduğunu iddia etmektedir.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlayan saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 498 Filistinli hayatını kaybetmiş, 111 bin 592 kişi ise yaralanmıştır. Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmiştir.