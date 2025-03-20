İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hedef Gösterdiği Evde 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri, Han Yunus'taki bir evi hedef aldı.

Yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, saldırıda yaralanan çok sayıda kişinin olduğu bildirilmektedir. Bu saldırı, İsrail'in 18 Mart tarihinde ateşkesi bozmasının ardından meydana gelen şiddet olaylarından biri olarak kaydedildi. Son 24 saat içinde Gazze'de 85 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi ise yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden operasyonlar sonucunda, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 bin 617’ye, yaralı sayısının ise 112 bin 950’ye ulaştığı bildiriliyor. İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart’ta yeniden şiddetli saldırılara başlamıştı.