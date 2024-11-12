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İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırıları: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli yaşamını yitirdi; yaralıların sayısı ise artıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 17:35
İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırıları: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırılar Sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir grup Filistinliyi hedef alan saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi de yaralandı.

Daha sonra, Gazze'nin güney kısmındaki es-Sabra kentinde bir evin bombalanması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle bölgesine yönelik saldırılarda ise çok sayıda Filistinli yaralanırken, Gazze'nin orta kesiminde Nusayrat Mülteci Kampı’nın batısı da İsrail ordusuna ait topçu birlikleri tarafından bombalandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 665 Filistinli hayata veda etti. Olaylarda 103 bin 76 kişi yaralandı.

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı, sivil altyapının da büyük ölçüde tahrip olduğu bildiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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