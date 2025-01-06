İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları: 10 Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Kayıplar

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, saldırının Berekat ailesinin evini hedef aldığını bildirdi.

Durc Mahallesi'nde İnsansız Hava Aracı Saldırısı

Ehli Baptist Hastanesi kaynakları, bir İsrail insansız hava aracının Gazze’deki Durc Mahallesi'nde bulunan El-Ömeri el-Kebir Camisi çevresindeki bir eve düzenlenen saldırıda bir kadın ve bir çocuğun öldüğünü, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.

İkiz Kardeşler ve Diğer Can Kaybı

Görgü tanıkları, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bir saldırıda ikiz kardeşlerin, Refah kentinin kuzeyindeki Misbah bölgesinde ise iki kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kayıplar Arttı

İsrail ordusunun gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda daha önce 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 45 bin 805 Filistinli öldü, bunların 17 bin 818’i çocuk ve 12 bin 287’si kadın olarak kaydedildi. Ayrıca saldırılarda 109 bin 64 kişi de yaralandı.