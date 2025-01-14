İsrail’in Gazze Şeridi'ne Saldırılarında 31 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu saldırılar arasında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına göre, İsrail ordusu kenti hedef alan 3 ayrı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılarda 9 kişi öldü, pek çok kişi yaralandı.

Ayrıca, Zevayide beldesi yakınında bulunan bir aracın hedef alındığı saldırıda 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Derec Mahallesi'nde ise Ebu Şa'r ailesine ait evin vurulması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralıların da olduğu kaydedildi.

Bölgedeki sağlık kaynakları, daha önce yaralanan küçük bir kız çocuğunun da hayatını kaybettiğini bildiriyor. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Filistin Teknik Fakültesi Caddesi'nde Ebu Celale ve Nahil Caddesi'nde Zeri ailelerine ait çadırlar ile kıyı şeridindeki bir dükkânı bombalamasının ardından çok sayıda çadırda yangın çıktığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastane kaynakları ise Han Yunus kentindeki iki evi hedef alan saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralının olduğunu açıkladı.

Son olarak, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze kentinin Derec semtinde Sekik ailesine ait bir evi bombaladığı ve bu saldırıda bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.