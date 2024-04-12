Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria Saldırılarında siviller hedef alınmaya devam ediyor

Aylardır süregelen İsrail saldırılarında çok sayıda Filistinli'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, son saldırı haberi de Gazze Şeridi'nden duyuldu.

Yayın Tarihi: 12.04.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 14:50
İsrail'in Gazze ve Batı Şeria Saldırılarında siviller hedef alınmaya devam ediyor

İsrail Filistin savaşı devam ediyor. Aylardır süregelen İsrail saldırılarında çok sayıda Filistinli'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, son saldırı haberi de Gazze Şeridi'nden duyuldu. 

İsrail'in sivil halka olan dayatması devam ediyor.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği son saldırıda, bir ailenin evinin hedef alınması sonucunda onlarca Filistinli hayatını kaybettiği açıklandı.. Saldırıda en az 29 kişi ölürken, yaralıların da olduğu bilgisi verildi. 

Ayrıca, İsrail helikopterlerinin Gazze'nin farklı mahallelerindeki evlere yönelik saldırıları sonucunda birçok kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda da helikopterlerin saldırısıyla bazı binalar yıkıldığı ve çok sayıda insan yaralandığı açıklaması yapıldı.

El-Cedid Mülteci Kampı'nda bir okul ve ilkokulun da İsrail ordusunun hedefine girdiği belirtilirken, bu saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu ortaya çıktı. Gazze'nin güneyinde, Han Yunus kentindeki bir mahallede yıkılan binaların enkazından 13 kişinin cesedi çıkarıldı.

Bu saldırılarla sınırlı kalmayıp Batı Şeria'da da benzer olaylar yaşandığı da kayıtlara geçti. İsrail askerlerinin Tubas kentine düzenlediği baskında bir Filistinli'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Askerler, bir araca ateş açarak içindekilere el koydu ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bir olay meydana geldi. Bu trajik olaylar, bölgedeki gerginliği artırırken, İsrail'e tepkiler devam ediyor. 

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşı 10 bin TL olana bayram öcesi son jest! SSK, Bağkurlular hemen kontrol etsin

KPSS şartı kaldırıldı! TÜBİTAK yüksek maaşla dev personel alımını başlattı

Özel sektör çalışanlarına ikramiye gibi ödeme! En az 1.983 TL ek ödeme yapılacak

Havanın güzelliğini fırsat bilen piknikçiler soluğu BİM'de alacak! BİM 14 Nisan 2024 indirimli ürünleri sakın kaçırmayın! Kamp sandalyesi, gölgelikli salıncak...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Altın fiyatlarında dananın kuyruğu koptu! Altın almak için o tarih son!

Acil nakit arayana faizsiz 25.000 TL sürprizi! 3 gün içinde başvuru şartı var

18 yaşını geçene o bankadan bayram harçlığı! Kimliğiyle gelen parayı götürecek!

Havanın güzelliğini fırsat bilen piknikçiler soluğu BİM'de alacak! BİM 14 Nisan 2024 indirimli ürünleri sakın kaçırmayın! Kamp sandalyesi, gölgelikli salıncak...

ING Bank SMS ile başvurana 15.000 TL nakit sözü verdi! 5 dakikada cüzdanlar para dolacak

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 8000 TL maaşa ek ödeme! Meclis onayı verdi

Özel sektör çalışanlarına ikramiye gibi ödeme! En az 1.983 TL ek ödeme yapılacak

KPSS şartı kaldırıldı! TÜBİTAK yüksek maaşla dev personel alımını başlattı

Ayda sadece 1.666 TL öderim diyene faizsiz kredi kampanyası! Tek başvuruyla hemen hesapta

Emekli maaşı 10 bin TL olana bayram öcesi son jest! SSK, Bağkurlular hemen kontrol etsin

Altın fiyatları pat diye düşüşe geçecek! Altın kahini net tarih verdi

Parası olan koşa koşa ona yatırıyor! En çok kazandıran yatırım aracı o oldu!