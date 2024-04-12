İsrail'in Gazze ve Batı Şeria Saldırılarında siviller hedef alınmaya devam ediyor

İsrail Filistin savaşı devam ediyor. Aylardır süregelen İsrail saldırılarında çok sayıda Filistinli'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, son saldırı haberi de Gazze Şeridi'nden duyuldu.

İsrail'in sivil halka olan dayatması devam ediyor.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği son saldırıda, bir ailenin evinin hedef alınması sonucunda onlarca Filistinli hayatını kaybettiği açıklandı.. Saldırıda en az 29 kişi ölürken, yaralıların da olduğu bilgisi verildi.

Ayrıca, İsrail helikopterlerinin Gazze'nin farklı mahallelerindeki evlere yönelik saldırıları sonucunda birçok kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda da helikopterlerin saldırısıyla bazı binalar yıkıldığı ve çok sayıda insan yaralandığı açıklaması yapıldı.

El-Cedid Mülteci Kampı'nda bir okul ve ilkokulun da İsrail ordusunun hedefine girdiği belirtilirken, bu saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu ortaya çıktı. Gazze'nin güneyinde, Han Yunus kentindeki bir mahallede yıkılan binaların enkazından 13 kişinin cesedi çıkarıldı.

Bu saldırılarla sınırlı kalmayıp Batı Şeria'da da benzer olaylar yaşandığı da kayıtlara geçti. İsrail askerlerinin Tubas kentine düzenlediği baskında bir Filistinli'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Askerler, bir araca ateş açarak içindekilere el koydu ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bir olay meydana geldi. Bu trajik olaylar, bölgedeki gerginliği artırırken, İsrail'e tepkiler devam ediyor.