İsrail'in Gazze'ye 100 Hava Saldırısı: İnsanlık Felaketi Derinleşiyor

İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 100 hava saldırısı düzenledi. Bombardıman ve insani yardım engeliyle bölgede insanlık felaketi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:45
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, bölgedeki insani krizi daha da ağırlaştırdı.

24 Saatte 100 Hava Saldırısı

Ordudan yapılan açıklamada son 24 saatte 100 hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Hamas'a ait olduğu öne sürülen 'silah depoları, bubi tuzaklı binalar, tüneller ve altyapı'nın hedef alındığı iddia edildi.

Kara Operasyonları ve Yaralanan Asker

İsrail'in Gazze kentini işgal için kara saldırılarına giriştiği ve 98. Tümeni'nin operasyonların kapsamını genişlettiği bildirildi. Bir başka açıklamada ise Gazze kentinde 1 İsrail askeri'nin keskin nişancı ateşiyle yaralandığı kaydedildi; asker hastaneye kaldırıldı.

İnsani Durum: Yerinden Etme ve Saldırılar

İsrail, Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı evleri ve çok katlı binaları hedef alıp yerle bir ederken, kent sakinlerini Gazze Şeridi'nin güneyine çadır, gıda ve hastanelerin olduğu iddiasıyla sürgün etmeye çalıştığı bildiriliyor. Bombardıman ve insani yardım girişlerinin engellenmesi nedeniyle bölgede insanlık felaketi yaşanıyor.

Saldırıların Bilançosu

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 208 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 271 kişi yaralandı.

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra 18 Mart sabahı saldırılar yeniden başladı. 18 Mart'tan itibaren ise Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 12 bin 653 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 230 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 518e, yaralıların sayısı 18 bin 449a yükseldi.

İşgal Planı ve Siyasi Açıklamalar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığını bildirdi. Başbakan Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı.

