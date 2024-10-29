İsrail'in Gazze'ye Düşen Bombaları: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını artırarak 6 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Cibaliya'da İlk Saldırı

Yerel kaynakların bildirdiğine göre; Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya'da, Kuteybe Camisi yakınında toplanan sivillerin bulunduğu alan hedef alındı. Bu saldırı sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Yoğun Hava Saldırıları

Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesindeki Beyt Lahiya ve diğer birçok alanda, İsrail ordusu yoğun hava saldırıları ve topçu atışları düzenlemeye devam ediyor.

Derec Mahallesi ve Çocuklara Yönelik Saldırılar

Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde, 'Reyyan' ailesine ait bir ev bombalandı. Bu saldırıda birçok kişi yaralanırken, diğer bölgelerde de benzer olaylar yaşandı. Kentin güneyinde Sabra ve Zeytun mahalleleri de İsrail ordusunun hedef aldığı alanlar arasında yer aldı.

Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Hayatlar

Orta kesimlerde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda biri çocuk, olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus ve Refah'taki Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin kuzeydoğusunu ve El-Karara beldesini de bombalamaya devam ediyor. Sağlık ekipleri, Refah kentinin doğusundaki Hırbet el-Ades bölgesinde saldırıların ardından biri kadın 2 Filistinlilerin cenazesine ulaştı. Ayrıca, Refah'ın El-Mevasi bölgesi de hedef alındı; burada biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.