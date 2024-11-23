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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:54
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 23 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Bombardımanı Sonrası Karamsar Tablo

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. El-Avde Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde Şeldan ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda, aynı aileden 3'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

Hospitals Under Fire

Bu saldırıların yanı sıra, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi çevresine yapılan başka bir saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Bureyc ve Nusayrat Mülteci Kamplarına Saldırılar

İsrail güçleri, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir grup Filistinliyi topçu ateşiyle hedef aldı. Bu saldırıda 3 kişi öldü ve birçok kişi yaralandı.

Benzer bir şekilde, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Takiyye ailesinin yaşadığı apartman da bombalı saldırıya uğradı; bu saldırıda 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin Güneyine Yönelik Saldırılar

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırlarının yakınındaki bir evi hedef aldı. Bu saldırıda 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi öldü ve 20'den fazla kişi yaralandı.

Ayrıca, Han Yunus'un Şeyh Nasır bölgesindeki bir İHA saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi. Refah kentinde ise İsrail askerleri bir kişiyi hedef alarak öldürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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