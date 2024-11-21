İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 88 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 88 Hayat Kaybı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 Filistinli yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresindeki yerleşim alanlarını bombaladı.

İlk Saldırıda Çocuklar da Var

İlk saldırıda çoğu çocuk olmak üzere 66 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı sonrası yaralı sayısı ise 100'ü aşarken, görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, çok sayıda kişi hâlâ enkaz altında bulunuyor.

Arama Kurtarma Çalışmaları

İsrail'in sivil savunma birimlerinin hizmet dışı bırakılması nedeniyle bölge halkı, elleriyle ve basit ekipmanlarla arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Hastane çalışanları da enkaz altında kalanların kurtarılması için çaba sarf ediyor. Ancak, hastaneye yeni sağlık ekiplerinin girişine izin verilmemesi sebebiyle yaralılara kısıtlı müdahalelerde bulunulabiliyor.

İkinci Saldırıda Şeyh Rıdvan Mahallesi Hedef Alındı

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yaptığı ikinci saldırıda, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırıda, "Aruki" ailesine ait 6 katlı bina hedef alındı ve 10 çocuk ile 5 kadın hayatını kaybetti.

Enkaz Altında Mahsur Kalanlar Var

Enkaz altında mahsur kalanların olduğu belirtiliyor ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.