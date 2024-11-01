İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları Sonucu 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hava Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırıları sonucu 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, bir ev, iki araca ve Filistinlilerin toplandığı bir noktaya yapıldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Yapılan Saldırı

Yerel kaynaklar, Nusayrat Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen saldırıda, bir çocuk da dahil olmak üzere 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölen ve yaralananlar, El-Avde Hastanesi'ne sevk edildi.

Gazze Kentinde Şucaiyye Mahallesi'nde Can Kaybı

Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik düzenlenen diğer bir saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bu kişilerin naaşları El-Ehli Baptist Hastanesi'ne taşındı.

Han Yunus’ta Sivil Araçları Hedef Alan Bombardıman

Gazze Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamalara göre, İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki iki sivil aracı hedef alan bombardımanı sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere toplamda 43 bin 259 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 101 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında daha fazla kişinin bulunduğu ve halkın sığındığı hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alındığı, bu durumla birlikte sivil altyapının büyük zarar gördüğü kaydediliyor.