İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Yeni Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği yeni hava saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Refah ve Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Hedefler

Filistin haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, Refah kentindeki Mevasi bölgesinde el-Berdevil ailesine ait evin hedef alınması sonucunda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda ise Akl ailesine ait bir evin vurulmasıyla 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İnsani Kriz Büyüyor

7 Ekim'den bu yana devam eden bombardımanlarda en az 41,118 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu rakamın 16,715'i çocuk, 11,308'i kadın. Ayrıca, 95,125 kişi yaralandı.

Birçok insan halen enkaz altında kalırken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil yapılar hedef alınarak altyapı da büyük zarar gördü.