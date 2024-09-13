DOLAR
33,95 -0,24%
EURO
37,65 -0,07%
ALTIN
2.802,53 -0,51%
BITCOIN
1.967.332,07 0,5%

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarla 6 Filistinlinin ölümüne yol açtı. Sivil altyapı zarar gördü.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 08:59
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Yeni Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği yeni hava saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Refah ve Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Hedefler

Filistin haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, Refah kentindeki Mevasi bölgesinde el-Berdevil ailesine ait evin hedef alınması sonucunda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda ise Akl ailesine ait bir evin vurulmasıyla 1 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İnsani Kriz Büyüyor

7 Ekim'den bu yana devam eden bombardımanlarda en az 41,118 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu rakamın 16,715'i çocuk, 11,308'i kadın. Ayrıca, 95,125 kişi yaralandı.

Birçok insan halen enkaz altında kalırken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil yapılar hedef alınarak altyapı da büyük zarar gördü.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
2
ABD'den Türkiye'ye Tarihi Eser İadesi Töreni
3
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
MİT'ten Önemli Başarı: PKK/KCK'nın Mahmur Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi
5
MİT, PKK'nın Mahmur Sorumlusunu Ele Geçirdi
6
Mercek-25 Operasyonlarıyla Ruhsatsız Silah Taşımaya Darbe
7
Isparta'da Kardeşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!