İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabah düzenlediği saldırılarda Gazze'de 7 Filistinli hayatını kaybetti, farklı bölgelerde çadır ve evler hedef alındı; 9 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:18
Saldırıların ayrıntıları ve etkilenen bölgeler

İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Bilgi, hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alındı.

Derec Mahallesinde bir eve yönelik saldırıda 2 kişi öldü ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan kabri yakınlarında, zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırın hedef alındığı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Han Yunusun batısındaki Kadisiyye Mülteci Kampında bulunan çadırlar hava saldırısıyla hedef alındı; burada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde Filistinlilerin kaldığı çadırın bombalanması sonucunda, aralarında bir çocuk ile bir genç kızın bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusunun 11 Ağustostan bu yana Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesine düzenlediği saldırılar kapsamında, robot patlayıcılar ve topçu atışlarıyla evleri havaya uçurmaya ve bölgedekileri zorla yerinden etmeye devam ettiği belirtildi.

