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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Ölüm, Yıkım ve Açlık Eşliğinde Süregelen Drama

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki yoğun saldırıları sonucunda ölüm ve açlık kol geziyor. Bölgede yaşayanlar, zor şartlarla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:28
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Ölüm, Yıkım ve Açlık Eşliğinde Süregelen Drama

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Yoğun Saldırıları Devam Ediyor

Filistinli genç Muhammed Lebid, "İsrail ordusu, bombalamalarda patlayıcı yüklü robotlar kullanıyor. Bu robotları gündüzleri yerleştiriyor ve geceleri patlatıyor" ifadelerini kullanarak durumu kritik bir şekilde özetliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik düzenlediği saldırılar, 3 aydan beri kesintisiz bir şekilde sürüyor. 5 Ekim 2024'te yoğun hava bombardımanlarıyla başlayan süreç, 6 Ekim'de kara operasyonlarıyla devam etti. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerin haritasını paylaşarak bu alanları boşaltma talebinde bulundu.

Etni Temizlik ve Kentsel Yok Etme Suçları

İsrail'in kuzey Gazze'deki hedefleri açık bir işgal çerçevesinde belirli mahalleler, konutlar ve sivil yaşam alanlarıdır. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi'nin aralık ayındaki raporuna göre, İsrail, bu bölgelerdeki binaları robotlar ve yüksek tahrip gücüne sahip patlayıcılarla hedef alarak "kentsel yok etme" politikasını yoğunlaştırmıştır.

Bölgedeki patlamalar, Gazze'nin güneyinden bile duyulabilecek kadar güçlüdür; görüntüler, korkunç yıkımı gözler önüne sermektedir.

İnsani Kriz ve Açlık Sorunu

Ağır bombalamalar altında kalan Beyt Lahiya'daki Filistinli genç İhab Gaben, zorunlu göçü reddederken, bölgedeki durumun korkunç olduğunu anlatıyor. Gaben, "Gözümüzün önünde ölülerimize korkunç muameleler yapılıyor, görünmeyen bir cehennemdesiniz" dedi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyini kuşatarak insanları aç ve susuz bırakma taktiği kullanıyor. Filistinli Ruhi Mısri, su ararken 34 yaşındaki oğlunu kaybettiğini belirterek, "En çok korktuğumuz açlık ve susuzluktan ölmek oldu" diyerek dramatik durumu anlatmıştır.

Zorunlu Göç ve İnsan Hakları İhlalleri

İsrail ordusu, Cibaliya bölgesinde oluşturduğu kontrol noktasında göç eden Filistinlilere zulmediyor. Reyham Ebu Celal, zorunlu göç sırasında yaşadıkları zorlukları anlatırken, "Bölge moloz haline geldi, bir şey kalmadı" diye ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılar sonucunda, yaklaşık 42,924 Filistinli hayatını kaybetti; bu sayı arasında 17,210 çocuk ve 11,742 kadın bulunuyor. Halka sığınacak güvenli yer ve insani yardım ulaştırmadan uzak bir şekilde saldırılara maruz kalan halk, büyük bir tahribat ve kayıpla mücadele ediyor.

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