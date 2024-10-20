İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sonucu 7 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Operasyonları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunmaktadır.

Beyt Lahiya'da Bombardıman

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail topçu birlikleri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya bölgesinde, Eş-Şevafi Kliniği yakınındaki bir evi bombaladı. Bu saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybederken, bir kadın ise ağır yaralandı.

Polis Karakolu Yakınındaki Saldırı

Beyt Lahiya'daki polis karakolu civarında bulunan bir grup Filistinli, İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Söz konusu saldırıda, aralarında bir kız çocuğunun da olduğu 7 kişi ağır yaralandı.

Gazze Kentine Yönelik Hava Saldırıları

İsrail keşif uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında, En-Nasr Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef aldı. Bu saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Kentin batısında yer alan Şeyh Rıdvan Kliniği çevresinde gerçekleştirilen bir başka topçu saldırısında ise 4 kişi yaralandı.

Refah'ta Saldırı

Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah bölgesinde de İsrail savaş uçakları üstlendiği operasyonlarla, Hirbet el-Ades bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldı. Bu saldırı sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi de yaralandı.