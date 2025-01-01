İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'deki İsrail Saldırısı Sonrası Acı Bilanço

İsrail’in Gazze Şeridi'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’ne gerçekleştirilen son saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti. AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, saldırıda 3 çocuk, 2 kadın dahil toplam 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırılar Sonrası Veriler Üzücü

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 17 bin 818 çocuk, 12 bin 287 kadın olmak üzere toplamda 45 bin 553 Filistinli ölmüş, 108 bin 379 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu bildirilmekte, sivil altyapılar ciddi şekilde tahrip edilmektedir.

Sonuç olarak, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak, yaşanan insanlık dramı her geçen gün derinleşiyor.