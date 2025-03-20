İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Ölü Sayısı 71'e Yükseldi

İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları son hızla sürüyor. Dünden bu yana gerçekleştirilen hava saldırılarında 1'i Birleşmiş Milletler (BM) personeli olmak üzere toplam 71 kişi hayatını kaybetti. çocukların da bulunduğu bu kayıplar, bölgedeki derin acıyı ve insani krizi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ölü Sayısı 470'i Geçti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, 18 Mart sabahında başlayan saldırılardan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 470'in üzerine çıktığını bildirdi. Basal, halen enkaz altında mahsur kalan insanların bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının zorluklarla ilerlediğini belirtti.

Kurtarma Çalışmaları Zorlaşıyor

Basal, kurtarma çalışmaları için gereken ağır ekipmanların eksikliğinin, çalışmaların zorluğunu artırdığını ifade etti. Ayrıca, sınır kapılarının kapatılması ve yakıt girişinin engellenmesinin Gazze Şeridi'ndeki sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını tehdit ettiğine dikkat çekti. Kapıların 18 gündür kapalı olması, Gazze halkını açlık tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor.

Ateşkesi Bozan Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı yeniden Gazze'ye hava saldırıları düzenlemeye başladı. Bu saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 400 kişinin hayatını kaybettiği, 600'ün üzerinde Filistinlinin yaralandığı bildiriliyor.

Hamas ve Eleştiriler

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'a karşı artan askeri güçle hareket edeceğini açıklarken, Hamas da İsrail'in ateşkese uymadığını ve Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını dile getirdi. Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri ise Netanyahu hükümetini, esirlerden vazgeçmekle suçluyor.

İsrail'deki muhalefet partileri de, Netanyahu'nun tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların başladığına dikkat çekiyor.