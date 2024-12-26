İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Bombalı Saldırı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Sabra Mahallesi'ndeki "Dahşan" ailesinin evini bombaladı. Bu saldırıda, 2'si çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere toplam 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Cibaliya'daki Diğer Saldırı

Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya'da bulunan "Rıdvan" ailesinin evini bombalayarak 4 Filistinli'nin ölümüne neden oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun özellikle gece saatlerinde evleri hedef aldığı ve sivil altyapıya zarar verdiği vurgulandı.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda, yasadışı süreç neticesinde 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplam 45 bin 361 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 107 bin 803 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu bildiriliyor.

Saldırılar sonucunda halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması, sivil altyapının da büyük zarar görmesine yol açtı.