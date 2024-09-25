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İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırısında hamile bir kadın da dahil olmak üzere 5 Filistinli hayatını kaybetti. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:17
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda Ölümler Arttı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölenler arasında 6 aylık hamile bir kadın ve iki çocuk bulunuyor.

Saldırı Sonrası Durum Raporu

Deyr Belah kenti yakınlarındaki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına göre, saldırının ardından evin yanı sıra çevresindeki binalarda da büyük hasar meydana geldi. Yaralıların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Görgü tanıklarının aktardığına göre siviller, saldırının etkisinden ötürü büyük paniğe kapıldılar.

7 Ekim'den Beri Gaza'da Yaşananlar

İsrail'in Gazze'yi işgaline tepki olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları 7 Ekim 2023'te İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenledi. O tarihten bu yana İsrail tarafından yapılan saldırılarda en az 41 bin 495 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakam, 16 bin 795 çocuğu ve 11 bin 378 kadını içeriyor. Ayrıca, sivillerin sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alındı.

Askeri Kayıplar

İsrail ordusuna göre, çatışmaların başladığı tarihten bu yana 713 asker öldü ve 4 bin 448 asker yaralandı. Savaşın insani boyutları göz önünde bulundurulduğunda, 24 Kasım 2023’te gerçekleşen iki taraf arasında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esirin serbest bırakıldığı bir kaç günlük insani ara ile ilgili gelişmeler umut verici olarak değerlendiriliyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Durum

Bunların yanı sıra, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023'ten itibaren çıkan çatışmalarda 716 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yaşanan olaylar, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması konusundaki endişeleri artırmaktadır.

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