İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Sonuç Verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında, sivillerin toplandığı alanlar ile iki evi hedef alarak 11 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu trajik olayda, hayatını kaybedenler arasında biri çocuk, biri kadın olmak üzere 11 kişi bulunuyor.

Cibaliya'daki Saldırılar

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Kuzey Gazze'deki Cibaliya bölgesinde, Filistinli Nasr ailesine ait ev, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı. Bu saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

İHA Saldırıları ve Diğer Hedefler

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ile Cibaliya'nın Nezle köyüne düzenlenen saldırıda bir Filistinli öldü ve yaralanmalar meydana geldi. Ayrıca, Cibaliya Beled beldesindeki Umri Camii yakınlarında toplanan sivillerin bombalanması sonucunda 5 kişi yaralandı.

İsrail'in Beyt Lahiya'da Meslem ailesine ait eve düzenlediği bombardımanda, biri kadın, biri çocuk olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, Radi caddesinde toplanan Filistinliler bir İHA tarafından hedef alındı ve burada bir Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

Şeyh Rıdvan mahallesindeki Hammme okulu çevresinde toplanmış sivillerin hedef alındığı bir diğer saldırıda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi ve 10 kişi yaralandı.

Göç ve Tahliye Planları

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim tarihinden itibaren yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı. 6 Ekim tarihinde kara saldırılarına geçilmesinin, daha önce gündeme gelen ve "generallerin planı" olarak adlandırılan Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden kaçırılması amacıyla yapıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim tarihinde sosyal medya üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerini boşaltmaları için Filistinlilere uyarıda bulunarak bir harita paylaştı. Bu haritanın, eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland tarafından hazırlanmış olması, dikkat çekti.

"Generaller Planı" olarak bilinen strateji, Filistinlileri Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla tahliye etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması ile gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.