DOLAR
34,36 -0,04%
EURO
36,29 0,09%
ALTIN
2.818,85 0,85%
BITCOIN
3.142.286,38 -1,54%

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarında 11 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:33
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Sonuç Verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında, sivillerin toplandığı alanlar ile iki evi hedef alarak 11 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu trajik olayda, hayatını kaybedenler arasında biri çocuk, biri kadın olmak üzere 11 kişi bulunuyor.

Cibaliya'daki Saldırılar

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Kuzey Gazze'deki Cibaliya bölgesinde, Filistinli Nasr ailesine ait ev, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı. Bu saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

İHA Saldırıları ve Diğer Hedefler

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ile Cibaliya'nın Nezle köyüne düzenlenen saldırıda bir Filistinli öldü ve yaralanmalar meydana geldi. Ayrıca, Cibaliya Beled beldesindeki Umri Camii yakınlarında toplanan sivillerin bombalanması sonucunda 5 kişi yaralandı.

İsrail'in Beyt Lahiya'da Meslem ailesine ait eve düzenlediği bombardımanda, biri kadın, biri çocuk olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, Radi caddesinde toplanan Filistinliler bir İHA tarafından hedef alındı ve burada bir Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

Şeyh Rıdvan mahallesindeki Hammme okulu çevresinde toplanmış sivillerin hedef alındığı bir diğer saldırıda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi ve 10 kişi yaralandı.

Göç ve Tahliye Planları

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim tarihinden itibaren yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı. 6 Ekim tarihinde kara saldırılarına geçilmesinin, daha önce gündeme gelen ve "generallerin planı" olarak adlandırılan Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden kaçırılması amacıyla yapıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim tarihinde sosyal medya üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerini boşaltmaları için Filistinlilere uyarıda bulunarak bir harita paylaştı. Bu haritanın, eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland tarafından hazırlanmış olması, dikkat çekti.

"Generaller Planı" olarak bilinen strateji, Filistinlileri Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla tahliye etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması ile gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!
2
9 Yaşındaki Galatasaray Taraftarı Yiğit Kurt, Bodrum'da Defnedildi
3
Kırklareli'nde Su Alan Balıkçı Teknesindeki 5 Kişi Kurtarıldı
4
Tekirdağ'da Kayıp Kemal Gümüşsoy'un Cenazesi Bulundu
5
Sinop'ta 5. Lakerda Festivali Kapılarını Açtı
6
Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
7
İzmir'de Dolandırıcılığa 2 Milyon Lira: Zanlı Tutuklandı

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!