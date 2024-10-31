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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Arttı

Gazze'deki saldırılarda 1200'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 23:17
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Arttı

İsrail Ordusunun Gazze'deki Operasyonları

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik 27 gündür süregelen kara operasyonları, ciddi can kayıplarına yol açtı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, yaptığı açıklamada, bu süre zarfında 1200'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İnsani Kriz ve Hedef Alınan Sivil Alanlar

El-Berş, İsrail ordusunun Beyt Lahiya bölgesindeki barınma merkezleri ve siviller üzerine yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti. Ordu, denetim ve hesap verme mekanizmasının bulunmaması sebebiyle saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı.

El-Berş, ayrıca tıbbi malzemelerin Gazze'nin kuzeyine girişinin engellendiğini ve Kemal Advan, El-Avde ile Endonezya hastanelerinin kuşatma altında olduğunu ifade etti. Bu durum, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

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