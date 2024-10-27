İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısı: 10 Ölü

İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Meşru Beyt Lahya kentine yönelik düzenlenen saldırıda, 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın ulaştığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde, sığınmacı bir ailenin yaşadığı evi hedef aldı. Saldırı sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Topçu Saldırıları Devam Ediyor

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin ortasında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgelere de topçu saldırıları gerçekleştirdi. Ayrıca, güneydeki Refah kentine bağlı bazı noktalara da top mermisi ateşi yapıldığı ifade ediliyor.

Bu saldırılar, bölgedeki gerginliği artırırken, sivil kayıpların da önüne geçilmesi gerektiği konusunda uluslararası çağrılar yapılmaya devam ediyor.