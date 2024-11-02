İsrail'in Gazze'ye Yönelik Vahşi Saldırıları: 84 Ölü, 50'den Fazlası Çocuk

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun son yaklaşık bir ayda Gazze'nin kuzeyine gerçekleştirdiği saldırılarda 50'den fazla çocuk dahil olmak üzere 84 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Şelayil ve el-Gandur ailelerine ait binalara yoğun bir şekilde saldırdığı vurgulandı. Bu binalarda toplamda yaklaşık 170 sivilin bulunduğu belirtilerek, "İşgalci İsrail ordusunun iki katliamında 84 kişi yaşamını yitirdi; çok sayıda kişi ise enkaza gömüldü ve yaralandı" ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Tepkiler ve İnsani Başvurular

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı" ifadesine dikkat çekilirken, sivil savunma ekiplerinin hedef alınması nedeniyle görevlerini yerine getiremediği aktarıldı. Ayrıca, sağlıklı yaşam ve sağlık hizmetlerinin çöktüğü de vurgulandı.

Uluslararası kuruluşlar ve toplumlarına, İsrail'e baskı yaparak sivillerin, sağlık kurumlarının ve hastanelerin korunması çağrısı yapılırken, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler de Gazze'deki insan hakları ihlallerinden sorumlu tutuldu.

İsrail'in Zorla Göç Politikası

5 Ekim'den itibaren yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusunun, 6 Ekim'de karadan da saldırıya geçmesi, bölgedeki Filistinlileri zorla göçe zorlama planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medyada yaptığı açıklamada Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere yönelik tahliye uyarısı yaptı. Adraee'nin paylaştığı harita, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesiyle ilgili daha önce medyaya yansıyan "generallerin planı" adlı belgelerle benzerlik taşıyor.

"Generallerin planı", Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin tahliye edilmesini, ardından bölgenin gıda, ilaç, yakıt ve su erişimine kapatılmasını öngörüyor.