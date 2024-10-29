İsrail'in Hara Sayda'ya Hava Saldırısı: 5 Ölü

İsrail'in Hava Saldırısı Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyindeki Hara Sayda beldesine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 5 Lübnanlı hayatını kaybederken, bölgedeki sağlık kuruluşlarına ambulanslar ulaştırıldı.

Saldırının Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Hara Sayda’da bulunan Seyyiduşşuheda Kompleksi yakınlarındaki birçok binanın hedef alındığı bilgisini paylaştı. NNA’ya göre, önceki gün düzenlenen iki ayrı saldırıda ayrıca kasaba sınırındaki boş bir daireye de mermiler isabet etti.

Artan Şiddet ve Sonuçları

Hara Sayda’ya yapılan son bombardımanlar, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirirken, daha önceki saldırılarda 8 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı. Son iki aydır İsrail ordusu ile Hizbullah arasında süregiden çatışmalarda, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren 2 bin 792 kişi yaşamını yitirdi, 12 bin 772 kişi yaralandı.

Sığınmacı Durumu

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan’da yüz binlerce insanın yerlerinden edildiği tahmin ediliyor. Lübnan hükümeti, 518 bin kişinin Suriye’ye göç ettiğini bildirdi. Nüfus hareketleri başkent Beyrut ve kuzeye doğru devam ederken, ülkede gerginlik artış göstermekte.