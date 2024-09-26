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İsrail'in Hava Saldırıları: Lübnan-Suriye Sınırında Gerginlik Artıyor

İsrail, Lübnan-Suriye sınırında hava saldırıları düzenlemesi sonrası ölü sayısı 677’ye ulaştı ve göç dalgası hızlandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:44
İsrail'in Hava Saldırıları: Lübnan-Suriye Sınırında Gerginlik Artıyor

İsrail Hava Saldırıları Gerçekleştiriyor

İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırının doğusu ve kuzeyindeki sekiz noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Bu operasyonun, Hizbullah'a silah kaçırmak amacıyla kullanıldığı öne sürülen bölgeleri hedef aldığı bildiriliyor.

Hedeflenen Bölgeler ve Operasyonun Ayrıntıları

İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan-İsrail sınırındaki geçiş noktalarına yönelik düzenlenen saldırıları açıkladı. Ordu, Lübnan'a silah transferi gerçekleştiren Hizbullah’a ait olduğu belirtilen alanların bombalandığını belirtti.

Yayımlanan grafiklere göre, doğuda üç, kuzeyde ise beş farklı nokta hedef alındı. 23 Eylül'den itibaren, Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirildi.

Ölü ve Yerinden Olanların Sayısı Artıyor

Şu ana kadar Lübnan makamlarından alınan verilere göre, bu saldırılarda toplam 677 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, bombardımanın etkisiyle 150 bin kadar insan yerinden edildi. Bu, ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç hareketi başlattı.

Gerginliğin devam ettiği bölgede, uluslararası toplum durumu yakından izliyor ve gerilimi düşürmek amacıyla çeşitli diplomatik çabalar gündemde.

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