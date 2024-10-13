İsrail'in Hava Saldırısında Kızılhaç Ekibine Saldırı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bulunan Sarbin beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında, Lübnan Kızılhaçı ilk yardım ekibinden 4 kişi yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Sarbin beldesindeki bir evin üzerine hava saldırısı düzenledi. Bombardımandan hemen sonra, yaralılara ulaşmaya çalışan iki Kızılhaç aracı, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Yaralıların Durumu

İlk yardım ekibindeki 4 kişi, saldırı sonucunda çeşitli yaralanmalarla karşılaştı ve süratle Tebnin Hastanesi'ne sevk edildi. Ekip, olay yerine intikal ettiği esnada evin ikinci bir kez bombalandığı bildirildi.

Yaralıların ve Kızılhaç ekibinin durumu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.