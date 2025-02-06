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İsrail'in Hava Saldırısında Öldürülen Sezer Özdemir'in Cenazesi Kırşehir'de Defnedildi

İsrail'in hava saldırısında yaşamını yitiren Sezer Özdemir, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:37
İsrail'in Hava Saldırısında Öldürülen Sezer Özdemir'in Cenazesi Kırşehir'de Defnedildi

Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden 3 inşaat işçisinden biri olan Sezer Özdemir'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa verildi.

Özdemir'in cenazesi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kaman Çarşı Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Özdemir’in naaşı Kaman Cuma Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Özdemir’in ailesi ve yakınları ile birlikte Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özdemir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu ifade edildi. Ayrıca, saldırıda hayatını kaybeden diğer işçilerden Hüseyin Kaya'nın cenazesinin Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yusufoğlan köyü'nde defnedildiği, Çınar Alp Baydenk'in naaşının ise Samsun'un Ayvacık ilçesinde dün toprağa verildiği öğrenildi.

Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3...

Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3 inşaat işçisinden Sezer Özdemir'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesinde defnedildi.

Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3...

Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3 inşaat işçisinden Sezer Özdemir'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesinde defnedildi.

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