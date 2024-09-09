İsrail'in Hırbet Silm Beldesine Saldırısı: 6 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yer alan Hırbet Silm beldesine gerçekleştirdiği saldırıda toplamda 6 kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırıyla ilgili olarak resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırının Beyrut'un yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Hırbet Silm beldesinde meydana geldiği belirtildi.

Yaralılardan 5'inin tedavisinin bölgede gerçekleştirildiği, bir yaralının ise Tebnin Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in bu saldırısı, bölgedeki gerilimin daha da artmasına neden olabilir. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.