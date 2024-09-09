Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Hırbet Silm Beldesine Saldırısı: 6 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırıda 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumu hakkında detaylar açıklandı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:23
İsrail'in Hırbet Silm Beldesine Saldırısı: 6 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yer alan Hırbet Silm beldesine gerçekleştirdiği saldırıda toplamda 6 kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırıyla ilgili olarak resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, saldırının Beyrut'un yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Hırbet Silm beldesinde meydana geldiği belirtildi.

Yaralılardan 5'inin tedavisinin bölgede gerçekleştirildiği, bir yaralının ise Tebnin Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in bu saldırısı, bölgedeki gerilimin daha da artmasına neden olabilir. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor