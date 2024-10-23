İsrail'in Hizbullah İddiası: Sahil Hastanesi ve Çevresi

Yeniden Gündeme Gelen İddialar

İsrail ordusunun, Sahil Hastanesi ile onunla bağlantılı binalara yönelik iddiaları, bölgedeki gerilimi arttırdı. Ordu, hastane binasının altında Hizbullah'ın finansal kaynaklarının bulunduğunu öne sürdü.

Hastane Yönetiminden Açıklama

Hastane yönetimi ise bu suçlamaları reddederek, iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Görüntüler üzerinden yapılan bu değerlendirmelerin, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştireceğini belirtti.

Gözlerin Üzerinde Olduğu Binalar

Anadolu Ajansı, İsrail'in bu binaları tehdit ettiğini ve operasyon hazırlıkları yaptığını aktardı. Bu durum, bölgedeki sağlık hizmetlerinin yürütülmesi açısından kaygıları artırıyor.