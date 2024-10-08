DOLAR
34,27 -0,06%
EURO
37,67 -0,04%
ALTIN
2.911,36 -0,03%
BITCOIN
2.141.007,87 0,88%

İsrail'in İran'a Olası Saldırıları: Askeri Üsler ve İstihbarat Kurumları Hedefte

İsrail'in, İran'daki askeri üsler ve istihbarat kurumlarına yönelik potansiyel saldırıları üzerine son gelişmeler.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:05
İsrail'in İran'a Olası Saldırıları: Askeri Üsler ve İstihbarat Kurumları Hedefte

İsrail, İran'a yönelik yeni hedefler belirliyor

New York Times'ta (NYT) yer alan habere göre, İsrail'in İran'a olası bir askeri saldırıda, öncelikli olarak askeri üsler ve bazı istihbarat merkezlerini hedef alabileceği iddia ediliyor. Bu durum, İran’ın karşılık verme ihtimali göz önünde bulundurularak, nükleer tesislere yönelik saldırıların bir süreliğine ertelendiği anlamına geliyor.

Tahran'dan Gelen Tehditler

İran, 1 Ekim’de gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından İsrail'e yanıt verme tehdidinde bulundu. Tel Aviv yönetimi, bu saldırılara karşılık olarak ciddi misilleme yapabileceğini bildirdi. Medyanın aktardığına göre, İsrail, İran’ın saldırısına karşılık petrol tesisleri ve nükleer santralların yanı sıra Tahran'daki önde gelen siyasi figürlerin yaşam alanlarını da hedef alabilir.

Karşılıklı Yaptırım ve Yanıtlar

İsrail’in tehdidine karşılık, İranlı askeri yetkililer, herhangi bir saldırıya karşılık olarak İsrail'in tüm enerji tesislerini ve altyapısını hedef alacaklarını bildirdi. Bu gerilim, bölgedeki askeri ve siyasi durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

ABD'nin Pozisyonu

ABD Başkanı Joe Biden, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’ın petrol tesislerine yönelik olası bir saldırısını destekleyip desteklemeyeceklerine dair henüz bir karar verilmediğini belirtti. Bu durum, uluslararası ilişkilerdeki dinamiklerin de bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçeli'den DEM Parti'ye Milli Birlik Mesajı
2
Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'teki Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katılacak
4
Bahçeli: İsrail'e Karşı Kuvvet Kullanılmalı
5
Ukrayna'nın Odessa Limanına Rus Füze Saldırısı
6
Yargıtay Üyeliğine Atanan Cengiz Doğan İçin Uğurlama Töreni
7
Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'nda Önemli Mesajlar

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi