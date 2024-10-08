İsrail'in İran'a Olası Saldırıları: Askeri Üsler ve İstihbarat Kurumları Hedefte

İsrail, İran'a yönelik yeni hedefler belirliyor

New York Times'ta (NYT) yer alan habere göre, İsrail'in İran'a olası bir askeri saldırıda, öncelikli olarak askeri üsler ve bazı istihbarat merkezlerini hedef alabileceği iddia ediliyor. Bu durum, İran’ın karşılık verme ihtimali göz önünde bulundurularak, nükleer tesislere yönelik saldırıların bir süreliğine ertelendiği anlamına geliyor.

Tahran'dan Gelen Tehditler

İran, 1 Ekim’de gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından İsrail'e yanıt verme tehdidinde bulundu. Tel Aviv yönetimi, bu saldırılara karşılık olarak ciddi misilleme yapabileceğini bildirdi. Medyanın aktardığına göre, İsrail, İran’ın saldırısına karşılık petrol tesisleri ve nükleer santralların yanı sıra Tahran'daki önde gelen siyasi figürlerin yaşam alanlarını da hedef alabilir.

Karşılıklı Yaptırım ve Yanıtlar

İsrail’in tehdidine karşılık, İranlı askeri yetkililer, herhangi bir saldırıya karşılık olarak İsrail'in tüm enerji tesislerini ve altyapısını hedef alacaklarını bildirdi. Bu gerilim, bölgedeki askeri ve siyasi durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

ABD'nin Pozisyonu

ABD Başkanı Joe Biden, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’ın petrol tesislerine yönelik olası bir saldırısını destekleyip desteklemeyeceklerine dair henüz bir karar verilmediğini belirtti. Bu durum, uluslararası ilişkilerdeki dinamiklerin de bir yansıması olarak dikkat çekiyor.