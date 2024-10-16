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İsrail'in İran'a Olası Saldırısı ve ABD'nin Beklentileri

ABD'li yetkililer, İsrail'in başkanlık seçimleri öncesi İran'a saldırabileceği öngörüsünde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 19:58
İsrail'in İran'a Olası Saldırısı ve ABD'nin Beklentileri

İsrail'in Olası Saldırısı

5 Kasım 2023'te gerçekleştirilecek olan ABD başkanlık seçimleri öncesinde, İsrail'in İran'a müdahale etme ihtimali üzerine tartışmalar sürüyor.

Yetkililerin Değerlendirmeleri

Adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere göre, İsrail, seçim tarihine kadar operasyon düzenleyebileceği konusunda aktif bir değerlendirme sürecindedir. Ancak, saldırının zamanlaması seçimler ile doğrudan bağlantılı değil.

Netanyahu'nun Hassasiyeti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD'deki siyasi süreçlere oldukça duyarlı olduğu belirtildi. Olası bir saldırının, Washington'da önemli yankılar yaratabileceği vurgulanmaktadır.

İnsani Yardım Talebi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail’in Gazze'ye gıda yardımlarını hızlandırmasını talep etti. Bu hususta yapılan ortak mektupta, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi amacıyla 30 gün içinde Gazze’ye insani yardımların sağlanması gerektiği ifade edildi.

Özellikle insani yardımların yapılmaması durumunda, bu durumun ABD yasaları ile çelişeceği uyarısında bulunuldu. Bu bağlamda, Başkan Joe Biden’ın daha önce açıkladığı memorandum da vurgulandı.

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