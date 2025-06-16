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İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Filistin Protestosu

Filistin Eylem Komitesi, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarını İstanbul'da protesto etti.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 21:43
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Filistin Protestosu

Filistin Eylem Komitesi'nden Protesto

Filistin Eylem Komitesi üyeleri, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarını bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Levent Metrosu'nun çıkışında toplanan grup üyeleri, "Nehirden denize özgür Filistin", "Kınamayla soykırım engellenemez", "Filistin'e özgürlük İsrail'e boykot" sloganları eşliğinde Başkonsolosluğa yürüdü.

Şakar'dan Sert Eleştiriler

Burada grup adına konuşan Naz Şakar, 1,5 yıldır Gazze'de Filistin halkına karşı soykırım yapan siyonist İsrail'in, ABD'nin sınırsız desteğiyle İran'a yönelik geniş bir saldırı başlatarak savaş ilan ettiğini söyledi. Şakar, "Başta İngiltere ve ABD olmak üzere, emperyalizmin Orta Doğu'ya ileri bir karakol olarak soktuğu siyonist İsrail, bölgemizin emperyalist dizaynı doğrultusunda savaş planlarını hayata geçirmeye çalışmaktadır" dedi.

Şakar, bu güçlerin hedefinin, tüm Orta Doğu halklarının emperyalizme ve siyonizme boyun eğmesi olduğunu belirtti. "Gazze'de Filistin halkının direnişini kırmak için başlattığı ve hiçbir kural tanımadan sürdürdüğü vahşi saldırıya rağmen, ilan ettiği hedeflerin hiçbirine ulaşamayan emperyalist-siyonist güçler, bunun kendileri açısından stratejik bir yenilgi anlamına geleceğini fark etmiştir. Bu nedenle saldırılarını İran'a doğru genişleterek bu başarısızlığı telafi etme hamlesine girişmişlerdir" şeklinde konuştu.

Şakar, alanında gerçekleştirdiği konuşmanın ardından gruptaki diğer üyelerle protesto etkinliğini sona erdirdi. Protestocular, İran'a yönelik saldırıya karşı olmanın, siyonizm ve emperyalizm ile Filistin halkının maruz kaldığı saldırıya karşı çıkmanın bir parçası olduğunu vurguladı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Filistin Eylem Komitesi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye ve İran'a yönelik saldırılarını bu ülkenin...

Filistin Eylem Komitesi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye ve İran'a yönelik saldırılarını bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Levent Metrosu'nun çıkışında toplanan grup üyeleri, "Nehirden denize özgür Filistin", "Kınamayla soykırım engellenemez", "Filistin'e özgürlük İsrail'e boykot" sloganları eşliğinde Başkonsolosluğa yürüdü.

Filistin Eylem Komitesi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye ve İran'a yönelik saldırılarını bu ülkenin...

Filistin Eylem Komitesi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye ve İran'a yönelik saldırılarını bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Levent Metrosu'nun çıkışında toplanan grup üyeleri, "Nehirden denize özgür Filistin", "Kınamayla soykırım engellenemez", "Filistin'e özgürlük İsrail'e boykot" sloganları eşliğinde Başkonsolosluğa yürüdü.

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