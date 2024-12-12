İsrail'in Batı Şeria'daki Zorlu Baskını

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde İsrail ordusu tarafından düzenlenen baskında bir Filistinli genç hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Muhammed Abdulkerim Brahma'nın İsrail askerlerinin ateşi sonucu son nefesini verdiği belirtildi.

Olayın Detayları

Açıklamada, Brahma'nın naaşının İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu ifade edildi. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail özel kuvvetleri, Kalkilya'daki Filistinlilere ait bir araca indisüure ateş açtı ve bu saldırı sonucunda ölümler ve yaralanmalar meydana geldi.

Sosyal Medya Paylaşımları

Hayatını kaybeden gencin cansız bedeninin bir aracın yanında yerde yattığı görüntüler, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Bu olay, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gerginliğin artmasına neden oldu.

Son Durum

İşgal altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırıları sonucunda ölenlerin sayısının 811'e yükseldiği bildirilmektedir.