DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,76 -0,38%
ALTIN
3.046,92 -0,02%
BITCOIN
3.512.672,84 0,56%

İsrail'in Kalkilya Baskınında 1 Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Kalkilya'daki baskınında 25 yaşındaki Muhammed Abdulkerim Brahma hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:30
İsrail'in Kalkilya Baskınında 1 Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'daki Zorlu Baskını

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde İsrail ordusu tarafından düzenlenen baskında bir Filistinli genç hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Muhammed Abdulkerim Brahma'nın İsrail askerlerinin ateşi sonucu son nefesini verdiği belirtildi.

Olayın Detayları

Açıklamada, Brahma'nın naaşının İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu ifade edildi. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail özel kuvvetleri, Kalkilya'daki Filistinlilere ait bir araca indisüure ateş açtı ve bu saldırı sonucunda ölümler ve yaralanmalar meydana geldi.

Sosyal Medya Paylaşımları

Hayatını kaybeden gencin cansız bedeninin bir aracın yanında yerde yattığı görüntüler, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Bu olay, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gerginliğin artmasına neden oldu.

Son Durum

İşgal altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırıları sonucunda ölenlerin sayısının 811'e yükseldiği bildirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Uyarısı: Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır Hazır Olmalı
2
Sezar Dosyası Yeniden Gündemde: Suriye’de Rejimin Devrilmesiyle İşkence Belgeleri Ortaya Çıkıyor
3
TİKA'nın CezeriFest'i Başarıyla Tamamlandı: 3D Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
4
İsrail Ordusu Lübnan'ın Hıyam Bölgesinden Çekildi
5
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri
6
Haydar Aliyev: Azerbaycan'ın Ulusal Lideri ve Kurtarıcısı
7
Türkiye'ye Soğuk ve Kar Erken Geldi: Kutup Girdabındaki Bozulmalar Etkili

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler