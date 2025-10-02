İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı: Gözaltılar ve İddialar

İsrail donanmasının Küresel Sumud Filosu'ndaki insani yardım gemilerine saldırısı sürüyor; gözaltılar ve kimyasal iddiaları gündemde.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 01:06
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 01:06
İsrail donanmasının, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosunu kuşatmaya devam ettiği, gemilere yönelik saldırıların sürdüğü bildirildi.

İddialar ve hedef alınan gemiler

Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik bu saldırıların "insanlık suçu" olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı, ayrıca Florida adlı gemiye kasten çarpıldığı iddia edildi. Paylaşılan bilgiye göre, gemide hiç kimsenin zarar görmediği bildirildi.

Gözaltılar ve uyruk dağılımı

İspanya basını, İsrail'in ele geçirdiğini ve yasa dışı şekilde kontrol altına aldığını öne sürdüğü 3 gemide gözaltına alınan aktivistlerin uyruklarını paylaştı. Liste şöyle:

26'sı İspanyol, 9'u Türk, 7'si Malezyalı, 7’si Brezilyalı, 5’i ABD’li, 4’ü Fransız, 3’ü Alman, 3’ü İtalyan, 3’ü İrlandalı, 3’ü İngiliz; ayrıca 2’şer Portekizli, Polonyalı, Arjantinli, Meksikalı ve Ürdünlü ile 1’er Güney Afrikalı, Hollandalı, Fin, Yeni Zelandalı, İsveçli, Faslı, Sırp, Danimarkalı, Norveçli ve Tunuslu.

Filodan açıklamalar: Tanık ifadeleri

Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, AA'ya yaptığı açıklamada İsrail ordusunun filoya ait ana gemilere saldırdığını ve gemilerde bulunan aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti. Gürpınar, İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden 9'unun Türk olduğunu aktardı.

Gürpınar şunları söyledi: 'Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor.'

Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiğini belirterek, 'Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk.' ifadesini kullandı.

Harekete geçme çağrısı yapan Gürpınar, 'Artık İsrail'in yalanlarına aklı başında ve vicdanı olan hiç kimse inanmamalı.3 dedi.' şeklinde konuştu.

Gürpınar ayrıca Türkiye'nin birçok yerinde halkın Küresel Sumud Filosu için nöbette olduğunu belirterek, 'Çünkü halk istiyor ki Gazze özgür olsun.' diye ekledi.

