İsrail'in Kuzeyine Füze Saldırısı: Hasar Oluştu

İsrail'in Kuzeyine Düzenlenen Füze Saldırısı

Son günlerde gerilim dolu bir ortamda, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine gerçekleştirilen füze saldırıları yaşandı. Yerel medyada, yaklaşık 30 füzenin İsrail'in kuzeyine düştüğü, bu füzelerden bazılarının hasara yol açtığı bildirildi.

Olayın Detayları

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Yukarı Celil bölgesinde sirenlerin çaldığını ve füzelerin büyük çoğunluğunun açık alanlara hedef alındığını duyurdu. Yediot Ahronot gazetesinin aktardığına göre, en kuzeydeki Isba el-Celil bölgesine fırlatılan füzelerden bazıları hasar meydana getirdi.

Hizbullah'ın Açıklamaları

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bulunan 9 yerleşim biriminin ve Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerinin yoğunlaşmış olduğu alanların hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, Kiryat Şmona, Nehariya, Roş Pina, Deltun, Maalot Tarshiha, Kfar Vradim, Kabri, Meron ve Even Menachem yerleşim birimlerine yönelik saldırıların gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gelişmelerin İzlenmesi

Bu saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler dikkatle izleniyor. Özellikle Lübnan'ın güneyindeki Vata el-Hiyam beldesinde, İsrail askerlerinin toplandığı noktaların hedef alındığı ifade edildi. Hasarın büyüklüğü ve etkileri hakkında ise henüz herhangi bir ayrıntılı bilgi verilmedi.